Суд в Армении оставил на свободе бывшего вице-премьера Геворкяна, отклонив жалобу прокуратуры

Апелляционный суд Армении отклонил жалобу генеральной прокуратуры на решение суда первой инстанции, отклонившего ходатайство об аресте бывшего вице-премьера республики Армена Геворкяна, обвиняемого в содействии свержению конституционного строя в стране и совершении коррупционных преступлений.
"Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции", - сказал фигурант после заседания суда во вторник.
А.Геворкян обвиняется по статьям "вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия", "содействие в свержении конституционного строя", "получение взятки в особо крупном размере", "легализация имущества, полученного преступным путем".
Ранее суд первой инстанции отклонил ходатайство Специальной следственной службы Армении об аресте А.Геворкяна.
В Армении в свержении конституционного строя обвиняются бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-министр обороны Микаел Арутюнян, экс-министр обороны Сейран Оганян и бывший президент Армении Роберт Кочарян, который арестован.
Все они проходят обвиняемыми по делу о массовых беспорядках 1 марта 2008 года, когда в результате столкновений полиции и демонстрантов погибли десять человек.
45-летний А.Геворкян в 2008 году занимал должность секретаря Совета национальной безопасности при президенте Армении Р.Кочаряне.
После этого в разные годы он был вице-премьером, министром территориального управления, специальным представителем президента Армении по вопросам сотрудничества со странами СНГ, секретарем Совета национальной безопасности, руководителем аппарата президента Армении.
В апреле 2018 года после избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром А.Геворкян был назначен вице-премьером Армении.
Мнацаканян готов встретиться с Мамедъяровым в Мюнхене
Делегация Единоросов летом планирует визит в Азербайджан
Мониторинг ОБСЕ на госгранице Азербайджана и Армении завершился без эксцессов
AtaBank в 2018г сократил активы на 7%
Минэкономики и ГТК Азербайджана будут сотрудничать в вопросах упрощения торговли
Узбекистан предлагает SOCAR и BP совместное геологическое изучение 3 блоков
Промоутеры 16 этапов раскритиковали владельцев Формулы-1
В 2018 году в Азербайджане обезврежено 45 групп, занимающихся наркотрафиком – глава МВД
В Азербайджане происшествия природного и техногенного характера привели в 2018 году к гибели свыше 100 человек - МЧС
Развитие АПК и индустриализация – приоритеты новой Госпрограммы развития регионов Азербайджана – президент Алиев
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана в 2014-2018гг составили 27 млрд манатов
Президент Алиев принимает участие на конференции, посвященной развитию регионов Азербайджана
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Депозитный портфель AccessBank превысил 500 млн. манатов
Nar поддержал еще один интеллектуальный конкурс
В Азербайджанском университете языков отметили 150-летие русского и советского ученого Михаила Покровского
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»