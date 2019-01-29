Суд в Армении оставил на свободе бывшего вице-премьера Геворкяна, отклонив жалобу прокуратуры

Апелляционный суд Армении отклонил жалобу генеральной прокуратуры на решение суда первой инстанции, отклонившего ходатайство об аресте бывшего вице-премьера республики Армена Геворкяна, обвиняемого в содействии свержению конституционного строя в стране и совершении коррупционных преступлений.

"Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции", - сказал фигурант после заседания суда во вторник.

А.Геворкян обвиняется по статьям "вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия", "содействие в свержении конституционного строя", "получение взятки в особо крупном размере", "легализация имущества, полученного преступным путем".

Ранее суд первой инстанции отклонил ходатайство Специальной следственной службы Армении об аресте А.Геворкяна.

В Армении в свержении конституционного строя обвиняются бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-министр обороны Микаел Арутюнян, экс-министр обороны Сейран Оганян и бывший президент Армении Роберт Кочарян, который арестован.

Все они проходят обвиняемыми по делу о массовых беспорядках 1 марта 2008 года, когда в результате столкновений полиции и демонстрантов погибли десять человек.

45-летний А.Геворкян в 2008 году занимал должность секретаря Совета национальной безопасности при президенте Армении Р.Кочаряне.

После этого в разные годы он был вице-премьером, министром территориального управления, специальным представителем президента Армении по вопросам сотрудничества со странами СНГ, секретарем Совета национальной безопасности, руководителем аппарата президента Армении.

В апреле 2018 года после избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром А.Геворкян был назначен вице-премьером Армении.