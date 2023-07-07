Суд в Азербайджане приговорил к 11,5 годам лишения свободы двух армянских военных - членов диверсионной группы

Сумгайытский суд по тяжким преступлениям на заседании в пятницу вынес приговор в отношении двух граждан Армении, являющихся членами армянской диверсионной группы, незаконно пересекших границу Азербайджана в мае 2023 года, передает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на азербайджанские СМИ.
По решению суда под председательством судьи Фахмина Гумбатова, Овагимян Арутюн Юрикович и Казарян Карен Ашотович приговорены к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы каждый.
Как отмечалось ранее, Следственное управление Генпрокуратуры Азербайджана 26 мая возбудила уголовное дело в отношении Овагимяна и Казаряна за незаконное пересечение границы, применение силы в отношении военнослужащих Зангиланского пограничного отряда Госпогранслужбы Азербайджана.
Им были предъявлены обвинения по статьям 206.3.2 (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору), 214.2.1, 214.2.3 (терроризм с применением огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 228.2.1 (незаконное приобретение, перевозка, хранение огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 283.2.1 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды с применением насилия или с угрозой его применения) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана совершенное или группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения) Уголовного кодекса Азербайджана.
Уголовное дело в отношении Овагимяна и Казаряна 21 июня было направлено для рассмотрения в Суд по тяжким преступлениям г.Сумгайыт.
Х.Насирзаде
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