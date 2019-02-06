Охрана таджикско-афганской границы будет усилена - ОДКБ

Охрана границы между Таджикистаном и Афганистаном будет усилена в связи с угрозой распространения ИГИЛ , заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.
"Согласованы и утверждены планы по усилению и принятию мер на афганско-таджикском приграничье. Разработана дорожная карта, которая выполняется, поэтому соответствующая реакция со стороны организации и меры принимаются",- сказал А.Сидоров на пресс-конференции в среду.
Он сообщил, что в 2019 году ОДКБ проведет учения на территории Таджикистана.
29 января начальник пресс-центра Пограничных войск ГКНБ Таджикистана Мухаммад Улугходжаев сообщил, что присутствие членов террористической группировки "Исламское государство" непосредственно вдоль участка таджикско-афганской государственной границы в настоящее время не зафиксировано.
"Пограничные войска ГКНБ Республики Таджикистан ведут активное наблюдение таджикско-афганской линии государственной границы и в курсе оперативной обстановки в Исламской Республике Афганистан. Непосредственно вдоль участка таджикско-афганской линии государственной границы на сегодняшний день члены террористической группировки "Исламское государство" не зафиксированы", - сказал М.Улугходжаев.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»