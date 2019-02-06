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Внешняя политика 06.02.2019 18:47

Президент Азербайджана подписал указ о создании «Центра анализа международных отношений»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании «Центра анализа международных отношений».

Согласно указу Центр является публичным юридическим лицом обеспечивающий государственные органы Азербайджана результатами проведенных научно-аналитических работ, изучающий мировые и региональные процессы, проводящий фундаментальные исследования различных аспектов армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, сферы международной политики и вопросов безопасности.

Администрации президента Азербайджана поручено в течение двух месяцев подготовить проект устава Центра и представить президенту.

Текст указа опубликован в среду на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, УКАЗ, ЦЕНТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]