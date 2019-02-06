Президент Азербайджана подписал указ о создании «Центра анализа международных отношений»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании «Центра анализа международных отношений».

Согласно указу Центр является публичным юридическим лицом обеспечивающий государственные органы Азербайджана результатами проведенных научно-аналитических работ, изучающий мировые и региональные процессы, проводящий фундаментальные исследования различных аспектов армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, сферы международной политики и вопросов безопасности.

Администрации президента Азербайджана поручено в течение двух месяцев подготовить проект устава Центра и представить президенту.

Текст указа опубликован в среду на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков