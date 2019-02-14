Баку и Брюссель на следующей неделе обсудят вопросы сотрудничества в сфере транспорта

Диалог высокого уровня по вопросам транспорта между Европейским Союзом и Азербайджаном пройдет 19 февраля в Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в бакинском представительстве ЕС.

«ЕС на мероприятии будет представлять генеральный директор Европейской комиссии по вопросам транспорта и мобильности Хенрик Хололей», - отметили в представительстве.

На заседании будут обсуждаться вопросы расширения сотрудничества в сфере транспорта.

Ф.Исазаде