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Внешняя политика 14.02.2019 14:58

Баку и Брюссель на следующей неделе обсудят вопросы сотрудничества в сфере транспорта

Диалог высокого уровня по вопросам транспорта между Европейским Союзом и Азербайджаном пройдет 19 февраля в Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в бакинском представительстве ЕС.

«ЕС на мероприятии будет представлять генеральный директор Европейской комиссии по вопросам транспорта и мобильности Хенрик Хололей», - отметили в представительстве.

На заседании будут обсуждаться вопросы расширения сотрудничества в сфере транспорта.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЕС, ТРАНСПОРТ, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]