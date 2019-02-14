Баку и Брюссель на следующей неделе обсудят вопросы сотрудничества в сфере транспорта

Диалог высокого уровня по вопросам транспорта между Европейским Союзом и Азербайджаном пройдет 19 февраля в Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в бакинском представительстве ЕС.
«ЕС на мероприятии будет представлять генеральный директор Европейской комиссии по вопросам транспорта и мобильности Хенрик Хололей», - отметили в представительстве.
На заседании будут обсуждаться вопросы расширения сотрудничества в сфере транспорта.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»