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Внутренняя политика 14.02.2019 20:40

Наследники свыше 660 военнослужащих-шехидов получили с начала 2019 года единовременные пособия – Бабаев

Наследники более 650 военнослужащих-шехидов получили с начала 2019 года единовременные выплаты в размере 11 тыс. манатов в соответствии с указом президента Азербайджана, сообщил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

«В январе и за истекший период февраля единовременные пособия были выплачены 954 наследникам 661 военнослужащего, погибшего защищая территориальную целостность страны», - сказал С.Бабаев в четверг на брифинге.

По его словам, таким образом, на сегодняшний день единовременные пособия в 11 тыс. манатов получили наследники 5,2 тыс. военнослужащих, павших в боях за территориальную целостность Азербайджана.

«На вчерашнем заседании комиссии было принято решение о выдаче единовременных пособий более 300 наследникам еще 200 шехидов. До конца года пособия получат наследники всех 12,268 тыс. военнослужащих-шехидов и полицейских, погибших в боях за территориальную целостность Азербайджана», - отметил С.Бабаев.

Как сообщалось, на выдачу разовых пособий наследников данной категории граждан из госбюджета Азербайджана выделено 135 млн манатов.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ШЕХИДЫ, СЕМЬИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]