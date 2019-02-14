Наследники свыше 660 военнослужащих-шехидов получили с начала 2019 года единовременные пособия – Бабаев

Наследники более 650 военнослужащих-шехидов получили с начала 2019 года единовременные выплаты в размере 11 тыс. манатов в соответствии с указом президента Азербайджана, сообщил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

«В январе и за истекший период февраля единовременные пособия были выплачены 954 наследникам 661 военнослужащего, погибшего защищая территориальную целостность страны», - сказал С.Бабаев в четверг на брифинге.

По его словам, таким образом, на сегодняшний день единовременные пособия в 11 тыс. манатов получили наследники 5,2 тыс. военнослужащих, павших в боях за территориальную целостность Азербайджана.

«На вчерашнем заседании комиссии было принято решение о выдаче единовременных пособий более 300 наследникам еще 200 шехидов. До конца года пособия получат наследники всех 12,268 тыс. военнослужащих-шехидов и полицейских, погибших в боях за территориальную целостность Азербайджана», - отметил С.Бабаев.

Как сообщалось, на выдачу разовых пособий наследников данной категории граждан из госбюджета Азербайджана выделено 135 млн манатов.

Р.Бабаев