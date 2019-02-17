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СНГ 17.02.2019 17:19

Реализация нацпроектов улучшит жизнь россиян, но создать общество, где всем жить одинаково хорошо, не получится - Медведев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уверен, что через шесть лет Россия станет намного благополучней за счет реализации национальных проектов и россияне почувствуют изменения.

"Понимаете, мы реалисты. Мы вряд ли сможем сказать, что создали такую страну и такое общество, где всем жить одинаково хорошо. Наши предшественники пытались такое общество создать и не создали, ничего не получилось. Но я уверен, и это абсолютно точно, что через шесть лет, после завершения работы над этими национальными проектами, мы действительно получим более современную и благополучную страну, в которой жить станет гораздо лучше, чем сейчас", - сказал Д.Медведев в интервью программе "Итоги недели" телеканала НТВ.

При этом он заметил, что "нет предела совершенству". "Очевидно, что пройдет какое-то время, и те, кто придет нам на смену, кто будет принимать решения через какой-то промежуток времени, скажут, что вот это сделали, а это нет, поэтому мы предлагаем новые решения. И это абсолютно нормально, этим занимаются все стран", - сказал премьер.

Главное, по словам Д.Медведева, что "люди, которые не погружены в различные нормативные акты и особенно не следят за какими-то цифрами, должны сказать: да, есть проблемы, есть недостатки, но мы видим, что происходят изменения, и эти изменения в благоприятную сторону". "Это важнее всего", - считает глава правительства.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕМЬЕР, НАЦПРОЕКТЫ, БЛАГОПОЛУЧИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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