Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.923 RUR   0.0257 GBR   2.1951 TRY   0.3219

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.59 1.18 Brent 66.25 1.68

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° Завтра 20 Фев 21 Фев

ТЭК 18.02.2019 17:57

Добыча нефти в Азербайджане в январе сократилась на 0,8%, газа - увеличилась на 23%

Добыча нефти в Азербайджане в январе 2019 года составила 3 млн 333,7 тыс. тонн, что на 0,8% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным статистики, в январе 2019 года, в том числе, добыча товарной нефти составила 3 млн 329,9 тыс. тонн (спад на 0,8%).

В январе 2019 года в Азербайджане добыто 3 млрд 62,1 млн кубометров газа (рост на 23,1% по сравнению с январем 2018 года). При этом добыча товарного газа в отчетном месяце составила 1 млрд 992,4 млн кубометров (рост на 26,4%).

Согласно прогнозам правительства, в 2019 году добыча нефти в Азербайджане составит 38 млн 496,4 тыс. тонн, газа - 36 млрд 909,2 млн кубометров, в том числе товарного – 24 млрд 732 млн кубометров.

В 2018 году добыча нефти в Азербайджане составила 38 млн 758 тыс. тонн, газа - 30 млрд 592,2 млн кубометров.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕФТЕГАЗ, ДОБЫЧА


Похожие новости


Азербайджан в 2018г увеличил добычу газа на 7%, сохранил добычу нефти на уровне 2017г - Госкомстат Азербайджан в 2018г увеличил добычу нефти на 0,3%, газа – на 6,4% - Минэнерго Азербайджан в январе-ноябре увеличил добычу газа на 6,5%, нефти – на 0,1% Азербайджан в январе-октябре увеличил добычу газа на 5,6%, добычу нефти сохранил на прошлогоднем уровне Азербайджан в январе-сентябре увеличил добычу нефти на 0,7%, газа - на 5,5% Норвегия в августе снизила добычу углеводородов на 2,2%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]