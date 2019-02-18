Добыча нефти в Азербайджане в январе сократилась на 0,8%, газа - увеличилась на 23%

Добыча нефти в Азербайджане в январе 2019 года составила 3 млн 333,7 тыс. тонн, что на 0,8% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
По данным статистики, в январе 2019 года, в том числе, добыча товарной нефти составила 3 млн 329,9 тыс. тонн (спад на 0,8%).
В январе 2019 года в Азербайджане добыто 3 млрд 62,1 млн кубометров газа (рост на 23,1% по сравнению с январем 2018 года). При этом добыча товарного газа в отчетном месяце составила 1 млрд 992,4 млн кубометров (рост на 26,4%).
Согласно прогнозам правительства, в 2019 году добыча нефти в Азербайджане составит 38 млн 496,4 тыс. тонн, газа - 36 млрд 909,2 млн кубометров, в том числе товарного – 24 млрд 732 млн кубометров.
В 2018 году добыча нефти в Азербайджане составила 38 млн 758 тыс. тонн, газа - 30 млрд 592,2 млн кубометров.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»