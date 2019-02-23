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СНГ 23.02.2019 11:29

Путин: Россия проводит ответственную внешнюю политику, стремится к укреплению международной стабильности

Россия, являясь миролюбивым государством, продолжит ради своей безопасности развивать оборонный потенциал, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия - миролюбивое государство, мы проводим ответственную внешнюю политику, стремимся к укреплению международной стабильности. Мы будем и дальше укреплять оборонный потенциал страны, развивать и совершенствовать Вооруженные Силы", - сказал В.Путин, выступая в пятницу в Большом Кремлевском дворце перед началом торжественного концерта посвященного Дню защитника Отечества.

По его словам, в Кремле хорошо понимают, "что современный мир сложен и противоречив, что в нем пока еще немало неразрешенных конфликтов, вызовов, угроз". "Поэтому обеспечение безопасности России, наших граждан, остается для нас безусловным приоритетом", - подчеркнул В.Путин.

Президент напомнил, что за последние годы боеспособность российских военных, выучка, слаженность действий значительно выросли. Это, отметил он, подтверждено не только масштабными учениями, но и в боевых условиях в ходе антитеррористической операции в Сирии.

"Освобождая сирийскую землю от бандитов, спасая мирных граждан, наши военнослужащие действовали смело, решительно и эффективно, проявили свои самые лучшие качества, сражаясь в Сирии, защищая интересы нашей страны, интересы России", - отметил В.Путин.

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Тэги: РОССИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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