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СНГ 01.03.2019 12:39

Белоруссия никогда не была и не будет нахлебником России - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не считает, что республика живет за счет России.

"Хватит нас обвинять в нахлебничестве. Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем", - заявил А.Лукашенко в пятницу на встрече с представителями общественности и СМИ в Минске.

"И знаете, когда народ это слышит, особенно я, самолюбивый человек, мне не хочется никаких союзов", - добавил он.

Президент, в частности, обратил внимание на то, что Россия дала Белоруссии кредит на строительство АЭС по ставке выше, чем Вьетнаму. "Вопрос - почему?" - сказал он.

"Нам "враги" наши западные дают кредиты под 2%", - отметил глава государства.

При этом, по словам А.Лукашенко, Минск очень дисциплинирован в исполнении своих обязательств, а поддерживая белорусского производителя, РФ поддерживает тем самым и свои предприятия.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, УПРЕКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]