Белоруссия никогда не была и не будет нахлебником России - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не считает, что республика живет за счет России.

"Хватит нас обвинять в нахлебничестве. Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем", - заявил А.Лукашенко в пятницу на встрече с представителями общественности и СМИ в Минске.

"И знаете, когда народ это слышит, особенно я, самолюбивый человек, мне не хочется никаких союзов", - добавил он.

Президент, в частности, обратил внимание на то, что Россия дала Белоруссии кредит на строительство АЭС по ставке выше, чем Вьетнаму. "Вопрос - почему?" - сказал он.

"Нам "враги" наши западные дают кредиты под 2%", - отметил глава государства.

При этом, по словам А.Лукашенко, Минск очень дисциплинирован в исполнении своих обязательств, а поддерживая белорусского производителя, РФ поддерживает тем самым и свои предприятия.