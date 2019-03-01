Белоруссия никогда не была и не будет нахлебником России - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не считает, что республика живет за счет России.
"Хватит нас обвинять в нахлебничестве. Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем", - заявил А.Лукашенко в пятницу на встрече с представителями общественности и СМИ в Минске.
"И знаете, когда народ это слышит, особенно я, самолюбивый человек, мне не хочется никаких союзов", - добавил он.
Президент, в частности, обратил внимание на то, что Россия дала Белоруссии кредит на строительство АЭС по ставке выше, чем Вьетнаму. "Вопрос - почему?" - сказал он.
"Нам "враги" наши западные дают кредиты под 2%", - отметил глава государства.
При этом, по словам А.Лукашенко, Минск очень дисциплинирован в исполнении своих обязательств, а поддерживая белорусского производителя, РФ поддерживает тем самым и свои предприятия.
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