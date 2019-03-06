ЦБ Азербайджана вряд ли 15 марта значительно пересмотрит учетную ставку – глава банка

Глава Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов не ожидает существенного изменения учетной ставки на заседании правления банка на следующей неделе.
"Не хотелось бы делать анонс. Мы продолжаем нашу аналитическую работу, рассматриваем все внутренние и внешние факторы. Думаю, что в текущей ситуации значительные изменения учетной ставки не ожидаются", - сказал Э.Рустамов в среду журналистам.
ЦБА вопрос пересмотра учетной ставки рассмотрит на заседании 15 марта.
Как ранее сообщалось, Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял 1 февраля 2019 года решение о снижении учетной ставки до 9,25% с 9,75%.
В 2018 году Центробанк Азербайджана 4 раза снижал учетную ставку: с 12 февраля она была снижена с 15% до 13%, с 9 апреля - с 13% до 11%, с 14 июня – с 11% до 10%, с 30 октября – с 10% до 9,75%.
А.Мамедов
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