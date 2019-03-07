Министр обороны встретился с личным представителем действующего председателя ОБСЕ

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов встретился с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком, сообщает оборонное ведомство.
«В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущей ситуации на линии соприкосновения войск, итогах проведенных мониторингов и урегулировании конфликта»,- отмечается в сообщении.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»