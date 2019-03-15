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ТЭК 15.03.2019 15:41

Азербайджан и Иран обсуждают расширение сотрудничества в сфере энергетики в многостороннем формате

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр экономики и финансов Ирана Фархад Дежпасанд обсудили вопросы сотрудничества между Баку и Тегераном в сфере энергетики.

И.Алиев принял в пятницу в Баку Ф.Дежпасанда, сообщает сайт главы государства.

«В ходе встречи собеседники высоко оценили проведенные в сфере энергетики работы и подчеркнули важность продолжения сотрудничества в этой сфере как на двустороннем, так и на многостороннем формате»,- говорится в сообщении.

И.Алиев и Ф.Дежпасанд также отметили, что реализуемые между странами проекты в сфере транспорта, энергетики, промышленности, инвестиций, АПК, здравоохранения дают хорошие результаты. «Наряду с этим были обсуждены шаги для увеличения взаимного торгового оборота»,- отмечается в информации.

Собеседники на встрече выразили удовлетворение запуском автомобильного завода в Нефтчале, а также отметили важность функционирования транспортного коридора «Север-Юг».

Ф.Дежпасанд является сопредседателем азербайджано-иранской Госкомиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сфере.

Как сообщалось ранее, в настоящее время Баку и Тегеран обсуждают возможность создания энергетического коридора Иран-Азербайджан-Турция. Кроме этого, в рамках создания энергетического коридора «Север-Юг», подразумевающего объединение энергосистем России, Азербайджана и Ирана, в 2018 году была создана рабочая группа, первое заседание которой состоялось в октябре.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]