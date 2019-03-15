Азербайджан и Иран обсуждают расширение сотрудничества в сфере энергетики в многостороннем формате

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр экономики и финансов Ирана Фархад Дежпасанд обсудили вопросы сотрудничества между Баку и Тегераном в сфере энергетики.
И.Алиев принял в пятницу в Баку Ф.Дежпасанда, сообщает сайт главы государства.
«В ходе встречи собеседники высоко оценили проведенные в сфере энергетики работы и подчеркнули важность продолжения сотрудничества в этой сфере как на двустороннем, так и на многостороннем формате»,- говорится в сообщении.
И.Алиев и Ф.Дежпасанд также отметили, что реализуемые между странами проекты в сфере транспорта, энергетики, промышленности, инвестиций, АПК, здравоохранения дают хорошие результаты. «Наряду с этим были обсуждены шаги для увеличения взаимного торгового оборота»,- отмечается в информации.
Собеседники на встрече выразили удовлетворение запуском автомобильного завода в Нефтчале, а также отметили важность функционирования транспортного коридора «Север-Юг».
Ф.Дежпасанд является сопредседателем азербайджано-иранской Госкомиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сфере.
Как сообщалось ранее, в настоящее время Баку и Тегеран обсуждают возможность создания энергетического коридора Иран-Азербайджан-Турция. Кроме этого, в рамках создания энергетического коридора «Север-Юг», подразумевающего объединение энергосистем России, Азербайджана и Ирана, в 2018 году была создана рабочая группа, первое заседание которой состоялось в октябре.
Ф.Исазаде
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