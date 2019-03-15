Добыча нефти в Азербайджане в январе-феврале осталась на прошлогоднем уровне, газа - увеличилась на 26%

Добыча нефти в Азербайджане в январе–феврале 2019 года составила 6 млн 371,9 тыс. тонн, что соответствует показателю аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным статистики, в январе-феврале 2019 года добыча, в том числе, товарной нефти составила 6 млн 363,9 тыс. тонн (соответствует уровню января-февраля 2018г).

В январе-феврале 2019 года в Азербайджане добыто 5 млрд 952,8 млн кубометров газа (рост на 25,9% по сравнению с январем-февралем 2018 года). При этом добыча товарного газа в отчетный период составила 3 млрд 907 млн кубометров (рост на 34,3%).

В 2018 году добыча нефти в Азербайджане составила 38 млн 758 тыс. тонн, газа - 30 млрд 592,2 млн кубометров.

Н.Аббасова