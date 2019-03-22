Глава МИД Белоруссии заявил, что ни о каком объединении с Россией не может идти речи

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей опроверг слухи о возможном создании из Белоруссии и России единого государства.
"На двусторонних встречах эта тема затрагивалась иногда вскользь и только лишь в контексте тех инсинуаций, которые иногда появляются в различных СМИ. Вы слышали заявление главы белорусского государства о том, что мы суверенитетом не торгуем, суверенитет для нас святое, поэтому для нас не может идти речи ни о каком объединении, инкорпорации, и, я думаю, у наших российских друзей понимание такое же", - цитирует В.Макея белорусский портал tut.by.
Так В.Макей прокомментировал публикации в СМИ о варианте продления срока нахождения президента РФ Владимира Путина у власти за счет объединения Беларуси и России.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в настоящее время существуют якобы различные варианты, которые позволят В.Путину оставаться у власти "как можно дольше" и, в частности, вариант объединения России с Беларусью, в результате которого нынешний президент РФ возглавит это объединение.
Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с такими публикациями, "но это такие вольные упражнения, не имеют никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»