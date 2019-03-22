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СНГ 22.03.2019 17:03

Глава МИД Белоруссии заявил, что ни о каком объединении с Россией не может идти речи

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей опроверг слухи о возможном создании из Белоруссии и России единого государства.

"На двусторонних встречах эта тема затрагивалась иногда вскользь и только лишь в контексте тех инсинуаций, которые иногда появляются в различных СМИ. Вы слышали заявление главы белорусского государства о том, что мы суверенитетом не торгуем, суверенитет для нас святое, поэтому для нас не может идти речи ни о каком объединении, инкорпорации, и, я думаю, у наших российских друзей понимание такое же", - цитирует В.Макея белорусский портал tut.by.

Так В.Макей прокомментировал публикации в СМИ о варианте продления срока нахождения президента РФ Владимира Путина у власти за счет объединения Беларуси и России.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в настоящее время существуют якобы различные варианты, которые позволят В.Путину оставаться у власти "как можно дольше" и, в частности, вариант объединения России с Беларусью, в результате которого нынешний президент РФ возглавит это объединение.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с такими публикациями, "но это такие вольные упражнения, не имеют никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле".

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, РОССИЯ, ОБЪЕДИНЕНИЕ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]