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ТЭК 25.03.2019 20:50

Нефть перешла к росту вечером в понедельник, Brent подорожала до $67,2 за баррель

Нефтяной рынок перешел от снижения к подъему в ходе торгов в понедельник по мере того, как трейдеры переключают внимание с ослабления мирового экономического роста на сигналы сокращения запасов в США.

Цена майских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:00 увеличилась на $0,2 (0,3%) - до $67,23 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,02 (0,03%), до $59,06 за баррель.

"Опасения по поводу росту мировой экономики вновь усилились на прошлой неделе на фоне слабых макроэкономических статданных, - говорит аналитик PVM Oil Associates Стивен Бреннок. - Проблемы в торговых переговорах США и Китая также стали отрицательным фактором".

Тем временем в понедельник доходность 3-месячных гособлигаций США оказалась выше доходности 10-летних бумаг впервые с 2007 года. Такая ситуация считается одним из предвестников рецессии в экономике США и говорит о том, что инвесторы в перспективе ждут снижения процентных ставок.

Вместе с тем ранее нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось пятую неделю подряд: на прошлой неделе показатель упал на 9 единиц - до 824, что предвещает некоторое ослабление активности в отрасли.

Запасы топлива в США также стабильно снижаются - существенные падения фиксировались последние две недели, и данные за прошлую неделю, как ожидают эксперты, также укажут на сокращение товарных запасов нефти на 1,7 млн баррелей.

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Тэги: НЕФТЬ, ТОРГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]