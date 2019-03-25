Нефть перешла к росту вечером в понедельник, Brent подорожала до $67,2 за баррель

Нефтяной рынок перешел от снижения к подъему в ходе торгов в понедельник по мере того, как трейдеры переключают внимание с ослабления мирового экономического роста на сигналы сокращения запасов в США.
Цена майских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:00 увеличилась на $0,2 (0,3%) - до $67,23 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,02 (0,03%), до $59,06 за баррель.
"Опасения по поводу росту мировой экономики вновь усилились на прошлой неделе на фоне слабых макроэкономических статданных, - говорит аналитик PVM Oil Associates Стивен Бреннок. - Проблемы в торговых переговорах США и Китая также стали отрицательным фактором".
Тем временем в понедельник доходность 3-месячных гособлигаций США оказалась выше доходности 10-летних бумаг впервые с 2007 года. Такая ситуация считается одним из предвестников рецессии в экономике США и говорит о том, что инвесторы в перспективе ждут снижения процентных ставок.
Вместе с тем ранее нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось пятую неделю подряд: на прошлой неделе показатель упал на 9 единиц - до 824, что предвещает некоторое ослабление активности в отрасли.
Запасы топлива в США также стабильно снижаются - существенные падения фиксировались последние две недели, и данные за прошлую неделю, как ожидают эксперты, также укажут на сокращение товарных запасов нефти на 1,7 млн баррелей.
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