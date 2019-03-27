Глава ГПС Азербайджана поручил укрепить оборонительные позиции на границе с Арменией

Начальник Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, генерал-полковник Эльчин Гулиев распорядился об укреплении оборонительных позиций на границе Арменией с целью предотвращения провокаций в прифронтовой зоне, сообщает пресс-центр ГПС.
«Начальник Госпогранслужбы Эльчин Гулиев проверил боеготовность личного состава погранзаставы «Газах» Пограничных войск ГПС на границе с Арменией», - говорится в сообщении.
Он также ознакомился на месте с оперативной обстановкой в зоне армяно-азербайджанского конфликта, выслушал доклады по работе, проводимой с целью укрепления приграничных рубежей республики.
«Э.Гулиев распорядился о мерах по укреплению оборонительных позиций на границе с Арменией для предотвращения возможных провокаций врага, и усиления инженерно-фортификационных мероприятий на соответствующей территории», - сообщается ГПС.
Кроме этого, были даны поручения по совершенствованию мер обороны в приграничных Газахском и Агстафинском районах, созданию современной пограничной инфраструктуры, строительству новых служебных зданий и солдатских казарм в пограничных комендатурах и боевых пунктах и т.д.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»