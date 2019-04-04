Баку готов обсуждать любые предложения по Карабаху в рамках территориальной целостности Азербайджана – глава МИД

Официальный Баку в переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта готов обсуждать любые предложения в рамках территориальной целостности Азербайджана, заявил глава МИД Эльмар Мамедъяров.

«Мы открыты к переговорам и готовы обсуждать все предложения в рамках территориальной целостности Азербайджана. Единственное условие – военные (армянские – ИФ) должны вернуться в казармы, потому что там, где есть военные, могут возникнуть новые сложности», - сказал Э.Мамедъяров в Брюсселе.

По его словам, лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян на переговорах в Вене 29 марта 2019 года в формате «3+2» обсуждали вопросы гуманитарного характера. «В этом направлении мы (Азербайджан и Армения – ИФ) можем найти пути соприкосновения»,- отметил Э.Мамедъяров.

При этом, он выразил недоумение тем фактом, что спустя три часа после заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ по итогам встречи в Вене глава Минобороны Армении Давид Тоноян сделал странное заявление (в Нью-Йорке, о войне за новые территории - ИФ).

«Возникает вопрос, кто кем управляет? С одной стороны звучат очень позитивные заявления, с другой – говорят чушь и создают новые трудности. Это один из вопросов, над которым нужно работать. Они (Армения – ИФ) должны понять, что политика аннексии и оккупации территорий не увязывается с международными отношениями», - добавил он.

Ф.Исазаде