Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9109 RUR   0.0261 GBR   2.2388 TRY   0.3017

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.46 -0.12 Brent 69.31 -0.06

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 04.04.2019 19:03

Баку готов обсуждать любые предложения по Карабаху в рамках территориальной целостности Азербайджана – глава МИД

Официальный Баку в переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта готов обсуждать любые предложения в рамках территориальной целостности Азербайджана, заявил глава МИД Эльмар Мамедъяров.

«Мы открыты к переговорам и готовы обсуждать все предложения в рамках территориальной целостности Азербайджана. Единственное условие – военные (армянские – ИФ) должны вернуться в казармы, потому что там, где есть военные, могут возникнуть новые сложности», - сказал Э.Мамедъяров в Брюсселе.

По его словам, лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян на переговорах в Вене 29 марта 2019 года в формате «3+2» обсуждали вопросы гуманитарного характера. «В этом направлении мы (Азербайджан и Армения – ИФ) можем найти пути соприкосновения»,- отметил Э.Мамедъяров.

При этом, он выразил недоумение тем фактом, что спустя три часа после заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ по итогам встречи в Вене глава Минобороны Армении Давид Тоноян сделал странное заявление (в Нью-Йорке, о войне за новые территории - ИФ).

«Возникает вопрос, кто кем управляет? С одной стороны звучат очень позитивные заявления, с другой – говорят чушь и создают новые трудности. Это один из вопросов, над которым нужно работать. Они (Армения – ИФ) должны понять, что политика аннексии и оккупации территорий не увязывается с международными отношениями», - добавил он.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


Похожие новости


Глава Минобороны Азербайджана обещает встретиться с армянским коллегой в Ереване в случае начала новой войны за Карабах Азербайджанская армия в любую минуту может начать боевые действия против Армении в Карабахе – глава Минобороны Формат переговоров остался неизменным, они ведутся между Арменией и Азербайджаном – Алиев Азербайджан может воспользоваться правом по восстановлению территориальной целостности в случае провала переговоров по Карабаху - АП Попытки Армении изменить формат переговоров по Карабаху неприемлемы – президент Азербайджана Сопредседатели Минской группы ОБСЕ приветствуют готовность Алиева и Пашиняна встретиться

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]