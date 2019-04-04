Баку готов обсуждать любые предложения по Карабаху в рамках территориальной целостности Азербайджана – глава МИД

Официальный Баку в переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта готов обсуждать любые предложения в рамках территориальной целостности Азербайджана, заявил глава МИД Эльмар Мамедъяров.
«Мы открыты к переговорам и готовы обсуждать все предложения в рамках территориальной целостности Азербайджана. Единственное условие – военные (армянские – ИФ) должны вернуться в казармы, потому что там, где есть военные, могут возникнуть новые сложности», - сказал Э.Мамедъяров в Брюсселе.
По его словам, лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян на переговорах в Вене 29 марта 2019 года в формате «3+2» обсуждали вопросы гуманитарного характера. «В этом направлении мы (Азербайджан и Армения – ИФ) можем найти пути соприкосновения»,- отметил Э.Мамедъяров.
При этом, он выразил недоумение тем фактом, что спустя три часа после заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ по итогам встречи в Вене глава Минобороны Армении Давид Тоноян сделал странное заявление (в Нью-Йорке, о войне за новые территории - ИФ).
«Возникает вопрос, кто кем управляет? С одной стороны звучат очень позитивные заявления, с другой – говорят чушь и создают новые трудности. Это один из вопросов, над которым нужно работать. Они (Армения – ИФ) должны понять, что политика аннексии и оккупации территорий не увязывается с международными отношениями», - добавил он.
Ф.Исазаде
Нефть вновь снижается на данных о росте запасов в США, Brent торгуется у $69,3 за баррель
Азербайджанский AccessBank назначил 2 гендиректоров
Белоярская АЭС намерена в 2024г ввести комплекс переработки жидких радиоактивных отходов
Паралимпийский комитет Азербайджана получит 0,5 млн манатов на укрепление МТБ
Сборная Азербайджана сохранила 108-ое место в рейтинге ФИФА
Минздрав получит 2 млн манатов на ремонт родильного дома в Баку
ГААД получит 8,5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 2,8 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
Совет НАТО заявляет об угрозах со стороны России и терроризма
Тема покупки Турцией С-400 будет обсуждаться "на полях" встречи НАТО в США, считает Столтенберг
Вероятность Brexit без соглашения возрастает - зампред Еврокомиссии
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»