Добыча нефти в РФ более рентабельна, чем производство сланцевой нефти в США - Путин

Добыча нефти в России является намного более рентабельной, чем производство сланцевой нефти в США, высказал мнение президент России Владимир Путин.
"Мы знаем, как происходит добыча нефти в США - с помощью гидроразрывов пласта. Это самый вредный способ добычи углеводородов. Рентабельность добычи нефти таким способом гораздо выше, чем добычи нефти и газа в России, даже в труднодоступных регионах, поэтому здесь мы чувствуем себя абсолютно уверенными", - сказал он на форуме "Арктика - территория диалога".
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