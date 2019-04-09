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ТЭК 09.04.2019 16:59

Добыча нефти в РФ более рентабельна, чем производство сланцевой нефти в США - Путин

Добыча нефти в России является намного более рентабельной, чем производство сланцевой нефти в США, высказал мнение президент России Владимир Путин.

"Мы знаем, как происходит добыча нефти в США - с помощью гидроразрывов пласта. Это самый вредный способ добычи углеводородов. Рентабельность добычи нефти таким способом гораздо выше, чем добычи нефти и газа в России, даже в труднодоступных регионах, поэтому здесь мы чувствуем себя абсолютно уверенными", - сказал он на форуме "Арктика - территория диалога".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]