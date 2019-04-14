Число отдыхающих в России сограждан выросло на 12% в 2019 году - опрос

Число россиян, заявляющих о том, что они путешествуют по своей стране, за последний год выросло на 12% - с 26 до 38%, показал опрос, проведенный аналитическим центром НАФИ.
В опросе, проведенном в январе 2019 года, участвовали 1600 человек в 140 населенных пунктах РФ. На вопрос, "вы лично за последний год отдыхали в России за пределами региона проживания?", положительный ответ дали 38% респондентов, годом раньше эта цифра составила 26%.
"Чаще всего в поездки по России и за рубеж отправлялись жители российских столиц, а также люди в возрасте от 25 до 34 лет. Реже путешествовали жители сел и небольших населенных пунктов, а также россияне старше 50 лет", - сообщили в НАФИ.
Выросло и число заявивших о том, что за последний год выезжали за границу - с 13% в 2018 году до 20% в 2019. Большинство тех, кто выезжал за границу, отправлялись в туристические поездки (94%). Реже цели выезда за рубеж были связаны с работой (9%) или лечением (7%). Для лечения россияне стали больше ездить в другие страны (3% в 2018 году против 7% в 2019). Наиболее часто в такие поездки отправляются россияне старше 55 лет (16%). Мужчины чаще женщин ездят в командировки (13% против 5%).
Респондентам также задавался вопрос о том, как они организуют поездки по России и за рубеж. В ответ 29% заявили, что организуют отдых самостоятельно, 14% - через турагентства, 8% и сами, и через агентства. Не совершали поездки 45% опрошенных, 4% затруднились ответить. Чаще всего самостоятельно организовывали отдых россияне в возрасте от 18 до 24 лет - 39%, реже всего - старше 55 лет - 21%.
Отвечая на вопрос о предпочтительных видах отдыха, 43% назвали пляжный, в 2018 году таковых было 34%. Второе место занял активный отдых (лыжи, сноуборд, походы, рыбалка, охота) - 29% в 2019 году против 23% в 2018. Экскурсионные туры предпочитают 26% (23% в 2018), отдых на даче - 28% (год назад - 25%). Лечение в санаториях выбирали 15% (год назад 14%).
Пляжный отдых предпочитают жители российских столиц и городов-миллиоников (51%). Активный отдых особенно популярен среди мужчин (39%) и молодых людей до 34 лет (47%). Лечение в санатории, поездки в дома отдыха и пансионы чаще выбирают женщины (20%) и россияне старше 55 лет (16%). Дома предпочитают отдыхать сельчане (37%), рабочие (38%) и люди предпенсионного возраста (39%).
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