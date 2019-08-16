Цены на нефть растут, завершая неделю в плюсе, Brent торгуется у $59 за баррель

Нефтяной рынок восстанавливается в ходе азиатских торгов в пятницу на ослаблении опасений по поводу торгового конфликта США с Китаем.
Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 подорожали на $0,76 (1,31%) - до $58,99 за баррель. На торгах в четверг цена упала на $1,25 (2,1%) и составляла на закрытие $58,23 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,86 (1,58%) - до $55,33 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на $0,76 (1,38%), до $54,47 за баррель.
С начала недели Brent подорожала на 0,2%, WTI - на 0,9%.
Как заявил накануне президент США Дональд Трамп, его тактика по введению повышенных пошлин на импортируемые из Китая товары дает положительный эффект.
"Они хотят заключить сделку, - заявил он, выступая перед избирателями в Нью-Гемпшире в рамках предвыборной поездки. - Они, между прочим, проглотили тарифы, не было повышения цен".
Перед поездкой он сообщил журналистам, что намерен провести телефонную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп также отметил, что встреча переговорщиков из Китая и США все еще должна состояться в сентябре в Вашингтоне.
"Инвесторы все еще надеются на прогресс на торговых переговорах, и скорее всего, Трамп чувствует давление из-за обвала финансовых рынков", - говорит аналитик сырьевого рынка в Samsung Futures Ким Квангре. Нефть может подняться в случае ослабления торговых опасений и геополитических рисков, добавил эксперт.
Баку и Тбилиси на следующей неделе продолжат обсуждения по делимитации госграницы – МИД Азербайджана
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
ГПС Азербайджана продемонстрировала взятые на вооружение снайперские винтовки США, Великобритании и других европейских стран
Турецкие подводники продолжают поиски черного ящика упавшего в Каспий МиГ-29 ВВС Азербайджана
Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил столб пепла на 1,7 км
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Кабмин Украины подал в суд на Укрнафту, требует взыскать $60 млн
Япония в июне стала крупнейшим держателем US Treasuries, РФ сократила инвестиции
Канцелярия президента Южной Кореи потребовала от Пхеньяна прекратить ракетные пуски
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
«ICODS Hilmer» стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Компания Bakcell помогла молодым изобретателям поехать в США
При поддержке МБНП Банк Республика и Innoland запустили новый проект по расширению взаимодействия с финтехами в банковской системе
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США
В Киеве официально анонсировали визит Нетаньяху
В Хельсинки сообщают о визите президента РФ в Финляндию 21 августа