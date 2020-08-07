Лукашенко считает пандемию COVID-19 политической и экономической войной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что пандемия COVID-19 является не просто распространением болезни в мире, а политической и экономической войной.
"Вместе мы справились, вопреки всем критикам и недоброжелателям. Их было много, остается много и будет немало, потому что, как я вас предупреждал три месяца назад, пандемия - это не просто болезнь. Это политическая и, как уже сегодня видим, экономическая, даже не противостояние, а война", - сказал Лукашенко в ходе вручения госнаград работникам системы здравоохранения в пятницу.
Главу государства цитирует его пресс-служба.
"Все государства пытаются использовать эту болезнь, чтобы подняться, возвыситься и опустить других, если это у них получится", - добавил президент.
При этом Лукашенко выразил сожаление, что в мире "так и не появились готовые рецепты, как излечить заболевание".
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