Лукашенко считает пандемию COVID-19 политической и экономической войной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что пандемия COVID-19 является не просто распространением болезни в мире, а политической и экономической войной.

"Вместе мы справились, вопреки всем критикам и недоброжелателям. Их было много, остается много и будет немало, потому что, как я вас предупреждал три месяца назад, пандемия - это не просто болезнь. Это политическая и, как уже сегодня видим, экономическая, даже не противостояние, а война", - сказал Лукашенко в ходе вручения госнаград работникам системы здравоохранения в пятницу.

Главу государства цитирует его пресс-служба.

"Все государства пытаются использовать эту болезнь, чтобы подняться, возвыситься и опустить других, если это у них получится", - добавил президент.

При этом Лукашенко выразил сожаление, что в мире "так и не появились готовые рецепты, как излечить заболевание".