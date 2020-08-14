Азербайджан в январе-июле сократил добычу нефти на 6,3%, увеличил газодобычу на 9,5%

Добыча нефти в Азербайджане в январе-июле 2020 года составила 20 млн 632,4 тыс. тонн, что на 6,3% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике

При этом добыча товарной нефти в январе-июле 2020 года сократилась на 6,5% - до 20 млн 540 тыс. тонн.

По данным Госкомстата, добыча газа в Азербайджане в январе-июле 2020 года составила 22 млрд 246,4 млн кубометров (рост на 9,5%). При этом, добыча товарного газа составила 15 млрд 897,7 млн кубометров (рост на 13,3%).

Б.Рустамбеков