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Регион 22.08.2020 13:29

Глава Минобороны Ирана летит на переговоры в Москву

Министр обороны Ирана Амир Хатами в субботу отправится Москву, где у него запланирована встреча с министром обороны России Сергеем Шойгу, передает иранское агентство ИРНА.

"Он сегодня отправится в Москву по официальному приглашению своего российского коллеги, министра обороны России Сергея Шойгу", - сообщает агентство.

Ожидается, что стороны обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес. Министр обороны Ирана поднимет тему углубления сотрудничества Тегерана и Москвы по линии обороны, а также вопросы регионального и международного характера, касающиеся мира и стабильности, отмечает ИРНА.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ИРАН, МИНОБОРОНЫ, РОССИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]