Глава Минобороны Ирана летит на переговоры в Москву

Министр обороны Ирана Амир Хатами в субботу отправится Москву, где у него запланирована встреча с министром обороны России Сергеем Шойгу, передает иранское агентство ИРНА.

"Он сегодня отправится в Москву по официальному приглашению своего российского коллеги, министра обороны России Сергея Шойгу", - сообщает агентство.

Ожидается, что стороны обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес. Министр обороны Ирана поднимет тему углубления сотрудничества Тегерана и Москвы по линии обороны, а также вопросы регионального и международного характера, касающиеся мира и стабильности, отмечает ИРНА.