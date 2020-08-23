Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.019 RUR   0.023 GBR   2.2511 TRY   0.2331

Цена на нефть

$/bbl   20.08 WTI 42.58 -0.35 Brent 44.90 -0.47

Погода в Баку

  ночь день

Оборона 23.08.2020 16:20

Министры обороны стран СНГ, ШОС и ОДКБ соберутся на совместное заседание в начале сентября - Шойгу

Совместное заседание глав оборонных ведомств государств - участников СНГ, государств - членов ШОС и ОДКБ пройдёт в Москве в начале сентября, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Буду рад увидеть вас в начале сентября в Москве на совместном заседании глав оборонных ведомств государств - участников СНГ, государств - членов ШОС и ОДКБ", - сказал российский министр на встрече с главой военного ведомства Армении Давидом Тонояном, которая прошла на полях Международного военно-технического форума "Армия-2020".

По его словам, военное сотрудничество между двумя странами развивается как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур, прежде всего, ОДКБ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, ЗАСЕДАНИЕ


Похожие новости


Шойгу во вторник посетит Азербайджан с рабочим визитом Глава Минобороны Ирана летит на переговоры в Москву Шойгу заверил Гасанова о не связанности проверок ВС России с ситуацией на армяно-азербайджанской границе Шойгу и Гасанов обсудили ситуацию в регионе Россия завершила выполнение задач по борьбе c Covid-19 в Сербии - Шойгу Минобороны РФ обвинило США в краже сирийских энергоресурсов

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]