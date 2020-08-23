Министры обороны стран СНГ, ШОС и ОДКБ соберутся на совместное заседание в начале сентября - Шойгу

Совместное заседание глав оборонных ведомств государств - участников СНГ, государств - членов ШОС и ОДКБ пройдёт в Москве в начале сентября, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Буду рад увидеть вас в начале сентября в Москве на совместном заседании глав оборонных ведомств государств - участников СНГ, государств - членов ШОС и ОДКБ", - сказал российский министр на встрече с главой военного ведомства Армении Давидом Тонояном, которая прошла на полях Международного военно-технического форума "Армия-2020".
По его словам, военное сотрудничество между двумя странами развивается как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур, прежде всего, ОДКБ.
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