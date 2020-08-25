Нефть дорожает на фоне остановки мощностей в Мексиканском заливе

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов во вторник, трейдеры продолжают следить за развитием ситуации в Мексиканском заливе, где остановлено более 80% нефтедобывающих мощностей из-за угрозы урагана.

Один из тропических штормов, о которых предупреждали метеорологи, - Марио - стал более слабым, тогда как другой - Лаура, вероятно, усилится до урагана, прежде чем обрушиться на побережье в четверг, свидетельствуют данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:11 во вторник составляет $46,04 за баррель, что на $0,91 (2,02%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на WTI на октябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,80 (1,88%) - до $43,42 за баррель.

"Рынки знают, что приостановка мощностей из-за урагана обычно носит кратковременный характер, и еще слишком рано судить о том, окажет ли она длительное понижательное воздействие на цены или нет", - говорит эксперт консалтинговой компании Rystad Energy Бьорнар Тонхауген.

По его словам, эта неопределенность на данный момент поддерживает цены на стабильном уровне.

Согласно оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на вечер понедельника было остановлено около 82,4% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе, или примерно 1,5 млн баррелей в сутки, а также почти 57% газодобывающих мощностей.

Ряд нефтеперерабатывающих предприятий на побережье Мексиканского залива, где расположена практически половина всех нефтеперерабатывающих мощностей Штатов, также приостановили производство в ожидании урагана Лаура, отмечает сырьевой аналитик Commerzbank Юджин Вайнберг.

Аналитики говорят, что динамика рынка будет зависеть от того, насколько быстро вернутся в строй остановленные мощности. Кроме того, ключевым фактором для цен на нефть по-прежнему остается ситуация с коронавирусом.

Число новых случаев заражения коронавирусом в Азии и в Европе продолжает расти. В Гонконге, по сообщениям СМИ, впервые зафиксировали предполагаемое повторное заражение COVID-19.