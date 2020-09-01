ГААД получит 22 млн манатов на завершение строительства дороги на севере Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал во вторник распоряжение о дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги в Губинском районе, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению, Госагентству автомобильных дорог (ГААД) на завершение строительства автомобильной дороги Губа-Гонагкенд выделяется 22 млн манатов.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2020 год.

Дорога соединяет 66 населенных пунктов.

А.Мамедов