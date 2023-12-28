ГААД получит 1,2 млн манатов на капремонт автодороги в Гусарском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильной дороги Гусар ‒ Худат (18 км) ‒ Ланги ‒ Джагаргышлаг ‒ Урваоба ‒ Атлыхан ‒ Кузунгышлаг ‒ Зинданмуруггышлаг ‒ Аварангышлаг на территории Гусарского района.

Документ опубликован на сайте главы государства.

Дорога соединяет 7 населенных пунктов с населением 5 тыс. человек.

Согласно распоряжению, Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) на эти цели первоначально выделяется 1,2 млн манатов.

Средства на капремонт автодороги будут выделены из госбюджета на 2023 год в рамках государственных капвложений.

Министерству экономики поручено предусмотреть в государственных капвложениях на 2024 год выделение средств на завершение капремонта дороги.

Х.Насирзаде