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28.12.2023 13:32

ГААД получит 1,2 млн манатов на капремонт автодороги в Гусарском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильной дороги Гусар ‒ Худат (18 км) ‒ Ланги ‒ Джагаргышлаг ‒ Урваоба ‒ Атлыхан ‒ Кузунгышлаг ‒ Зинданмуруггышлаг ‒ Аварангышлаг на территории Гусарского района.

Документ опубликован на сайте главы государства.

Дорога соединяет 7 населенных пунктов с населением 5 тыс. человек.

Согласно распоряжению, Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) на эти цели первоначально выделяется 1,2 млн манатов.

Средства на капремонт автодороги будут выделены из госбюджета на 2023 год в рамках государственных капвложений.

Министерству экономики поручено предусмотреть в государственных капвложениях на 2024 год выделение средств на завершение капремонта дороги.

Х.Насирзаде

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Тэги: ГААД, ДОРОГА, КАПРЕМОНТ


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