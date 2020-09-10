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Дальнее зарубежье 10.09.2020 16:34

Белград продолжит выстраивать партнерство с Россией и поддерживать военный нейтралитет - Вучич

Сербия намерена поддерживать военный нейтралитет и останется добрым другом России, заявил в четверг в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным его сербский коллега Александр Вучич.

"Несмотря на тяжесть и сложность своего геополитического, экономического положения, а также ситуацию в военной сфере и сфере безопасности, Сербия будет защищать принципы военного нейтралитета и останется верным партнером Российской Федерации", - приводит слова президента Сербии его канцелярия.

Вучич также выразил Путину благодарность за неизменную поддержку России территориальной целостности и суверенитета Сербии, а также за усилия в поддержку мира и стабильности в регионе.

Пресс-служба Кремля ранее в четверг сообщила, что по инициативе сербской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Сербии Александром Вучичем.

"Особое внимание уделено проблематике косовского урегулирования. Александр Вучич информировал о переговорах, прошедших в Вашингтоне 4 сентября с.г. и в Брюсселе 7 сентября с.г. Владимир Путин подтвердил неизменность принципиальной позиции России относительно выработки приемлемого для Белграда компромиссного и сбалансированного решения, которое должно быть утверждено Советом Безопасности ООН", - сообщает пресс-служба.

"Обсуждены актуальные темы стратегического партнерства России и Сербии. С российской стороны дана высокая оценка личного вклада Александра Вучича в развитие российско-сербских связей. Подчеркнута готовность и далее плотно взаимодействовать с ним по всему комплексу вопросов двусторонней, региональной и международной повестки дня", - говорится в сообщении.

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Тэги: СЕРБИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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