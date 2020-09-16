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Дальнее зарубежье 16.09.2020 14:16

Белорусский народ не "фигура на чей-то шахматной доске", он должен сам выбирать свое будущее - ЕК

Глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду заявила, что в Европейском союзе поддерживают белорусский народ и считают, что он вправе самостоятельно решать свою судьбу, а не быть просто "шахматной фигурой".

"Европейский союз на стороне народа Белоруссии... Выборы, из-за которых люди вышли на улицу, не были ни честными, ни свободными. А жесткий ответ властей на это - постыден. Народ Белоруссии должен получить право самостоятельно выбирать свое будущее для себя, он - не фигура на чьей-то шахматной доске", - заявила фон дер Ляйен в ходе выступления в Европарламенте с докладом "Состояние Европейского союза".

Она добавила, что в ЕС восхищены мужеством и храбростью белорусского народа, который выход на мирные демонстрации и марши.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%. Оппозиция не признала оглашенных властями итогов выборов, считает их сфальсифицированными.

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Тэги: ЕС, ЕК, БЕЛОРУССИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]