Глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду заявила, что в Европейском союзе поддерживают белорусский народ и считают, что он вправе самостоятельно решать свою судьбу, а не быть просто "шахматной фигурой".

"Европейский союз на стороне народа Белоруссии... Выборы, из-за которых люди вышли на улицу, не были ни честными, ни свободными. А жесткий ответ властей на это - постыден. Народ Белоруссии должен получить право самостоятельно выбирать свое будущее для себя, он - не фигура на чьей-то шахматной доске", - заявила фон дер Ляйен в ходе выступления в Европарламенте с докладом "Состояние Европейского союза".

Она добавила, что в ЕС восхищены мужеством и храбростью белорусского народа, который выход на мирные демонстрации и марши.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%. Оппозиция не признала оглашенных властями итогов выборов, считает их сфальсифицированными.