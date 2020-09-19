Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0142 RUR   0.0227 GBR   2.2029 TRY   0.2251

Цена на нефть

$/bbl   17.09 WTI 40.97 0.81 Brent 43.30 1.08

Погода в Баку

  ночь день

Регион 19.09.2020 17:00

Стратегические учения "Кавказ-2020" не носят агрессивного характера - Минобороны РФ

Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" укрепят сотрудничество государств-участников и улучшат взаимодействие между военными, заявил статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков на церемонии поднятия государственных флагов стран-участниц в субботу.

"Выражаю уверенность, что вы покажете высокое боевое мастерство и профессионализм при выполнении учебно-боевых задач. Уверен, что данная форма сотрудничества в военной сфере поможет нам укрепить наши взаимоотношения, усилить безопасность наших государств и обеспечить их развитие и процветание", - сказал Панков.

Он отметил, что "учения не носят агрессивного характера". "Это возможность на практике в мирной обстановке организовать взаимодействие и взаимопонимание между военнослужащими наших воинских контингентов", - подчеркнул Панков. По словам замминистра, именно в ходе таких мероприятий оттачивается военное мастерство и формируются тесные дружеские отношения между военнослужащими.

Замглавы военного ведомства отметил, что особенностью учения "Кавказ-2020" является масштаб его проведения: практические действия войск проводятся на четырнадцати полигонах и в акваториях Черного и Каспийского морей.

"Ежегодно в ходе проведения стратегического учения мы учимся воевать с учетом появления новых образцов вооружения, приобретенного боевого опыта, изучения новых форм и способов ведения военных действий. Все это позволяет нам находиться на передовых позициях развития военного искусства, обмениваться опытом, вносить коррективы в совместное применение наших вооруженных сил", - подчеркнул замминистра.

Учения "Кавказ-2020" пройдут с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба Вооруженных сил России генерала армии Валерия Герасимова.

Участие в них примут около 80 тыс. человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также до 1 тыс. военных шести зарубежных стран: Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана. К эпизодам, подпадающим под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, привлекут до 12,9 тыс. военнослужащих.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, УЧЕНИЯ


Похожие новости


Президент Белоруссии хочет втянуть Россию в конфликт, а Москва пытается воспользоваться слабостью Лукашенко, считает глава Минобороны Эстонии Азербайджан и Россия обсудили укрепление ВТС Шойгу во вторник посетит Азербайджан с рабочим визитом Министры обороны стран СНГ, ШОС и ОДКБ соберутся на совместное заседание в начале сентября - Шойгу Глава Минобороны Ирана летит на переговоры в Москву Шойгу заверил Гасанова о не связанности проверок ВС России с ситуацией на армяно-азербайджанской границе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]