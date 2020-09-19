Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" укрепят сотрудничество государств-участников и улучшат взаимодействие между военными, заявил статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков на церемонии поднятия государственных флагов стран-участниц в субботу.

"Выражаю уверенность, что вы покажете высокое боевое мастерство и профессионализм при выполнении учебно-боевых задач. Уверен, что данная форма сотрудничества в военной сфере поможет нам укрепить наши взаимоотношения, усилить безопасность наших государств и обеспечить их развитие и процветание", - сказал Панков.

Он отметил, что "учения не носят агрессивного характера". "Это возможность на практике в мирной обстановке организовать взаимодействие и взаимопонимание между военнослужащими наших воинских контингентов", - подчеркнул Панков. По словам замминистра, именно в ходе таких мероприятий оттачивается военное мастерство и формируются тесные дружеские отношения между военнослужащими.

Замглавы военного ведомства отметил, что особенностью учения "Кавказ-2020" является масштаб его проведения: практические действия войск проводятся на четырнадцати полигонах и в акваториях Черного и Каспийского морей.

"Ежегодно в ходе проведения стратегического учения мы учимся воевать с учетом появления новых образцов вооружения, приобретенного боевого опыта, изучения новых форм и способов ведения военных действий. Все это позволяет нам находиться на передовых позициях развития военного искусства, обмениваться опытом, вносить коррективы в совместное применение наших вооруженных сил", - подчеркнул замминистра.

Учения "Кавказ-2020" пройдут с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба Вооруженных сил России генерала армии Валерия Герасимова.

Участие в них примут около 80 тыс. человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также до 1 тыс. военных шести зарубежных стран: Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана. К эпизодам, подпадающим под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, привлекут до 12,9 тыс. военнослужащих.