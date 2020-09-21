США призывают к скорейшему возобновлению переговоров между Арменией и Азербайджаном - Помпео

АСоединенные Штаты будут содействовать мирному урегулированию карабахского конфликта, призывают Ереван и Баку к скорейшему возобновлению переговоров, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы привержены нашему обязательству помочь в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта, и призываем стороны по возможности скорее возобновить содержательные переговоры в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ", - говорится в поздравительном послании Помпео по случаю Дня независимости Армении.