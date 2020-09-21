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Карабахский конфликт 21.09.2020 11:52

США призывают к скорейшему возобновлению переговоров между Арменией и Азербайджаном - Помпео

АСоединенные Штаты будут содействовать мирному урегулированию карабахского конфликта, призывают Ереван и Баку к скорейшему возобновлению переговоров, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы привержены нашему обязательству помочь в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта, и призываем стороны по возможности скорее возобновить содержательные переговоры в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ", - говорится в поздравительном послании Помпео по случаю Дня независимости Армении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПЕРЕГОВОРЫ, ПОМПЕО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]