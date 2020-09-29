Армения признала гибель 84 военных в боях с Азербайджаном

Армянская сторона сообщила еще о 26 погибших военнослужащих в боях с ВС Азербайджана в зоне карабахского конфликта в понедельник.

Ранее в понедельник армянская сторона сообщила о 28 погибших военнослужащих.

Всего, по уточненным данным, с начала боевых действий в воскресенье погибли 84 армянских военнослужащих.