Турция никоим образом не участвует в карабахском конфликте - президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев опроверг участие Турции в нагорно-карабахском конфликте.
"Ответственно вам заявляю, что Турция не является стороной конфликта, никоим образом, в нем не участвует, никакой необходимости в этом нет", - сказал Алиев во вторник в эфире телеканала "Россия-1".
По его словам, турецкие истребители F-16 не задействованы в карабахском конфликте. "Недавно мне сообщили, что такая новость (об участии истребителей в боях на линии соприкосновения - ИФ) появилась в информационном пространстве. Она ничем не подтверждена. Турецкие ВВС никоим образом не участвуют в боевых действиях. Сегодня с учетом современных технологий сложно, что-то скрыть, легко проверить, что это очередная провокация", - отметил он.
Алиев добавил, что информация об истребителях запущена из Армении. "Цель армянской стороны: во-первых, принизить боеспособность азербайджанской армии, во-вторых, создать впечатление, что конфликт разрастается, в него вовлекаются третьи страны и тем самым, попытаться вовлечь, как можно больше стран, чтобы оправдать свою провокацию", - сказал он.
Глава государства подчеркнул, что Турция - братская страна и союзник Азербайджана. "Турция, после нападения Армении на Азербайджан, на уровне руководителей высказалась однозначно в поддержку Азербайджана и международного права, потому что Армения грубо нарушает международное право, оккупируя территории Азербайджана на протяжении около 30 лет. В этом собственно и заключается роль Турции и больше ни в чем. Турция оказывает нам моральную поддержку и мы благодарны турецкому руководству и народу за солидарность и поддержку. Ни в каком другом качестве Турция в конфликте не участвует. Вся обратная информация, распространяемая армянской стороной носит провокационный характер, это как принято говорить фейк ньюс, нет ни одного свидетельства участия Турции в конфликте и в этом нет необходимости. Азербайджанская армия достаточно подготовлена, чтобы обеспечить защиту своего народа и своей территории", - подчеркнул он.
Алиев добавил, что роль Турции носит стабилизирующую роль в регионе.
А.Азизов
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