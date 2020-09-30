Армения не готова к переговорам с Азербайджаном с участием РФ - Пашинян

Армения не считает возможным проведение трехсторонней встречи с азербайджанской и российской сторонами по вопросу карабахского урегулирования, заявил в среду глава армянского правительства Никол Пашинян в среду.

"Во время интенсивных военных действий не очень уместно говорить о саммите Армения-Азербайджан-Россия. Для переговоров нужна соответствующая атмосфера и условия", - сказал Пашинян на встрече с российскими журналистами в Ереване.

По его словам, Армения всегда была готова к мирному урегулированию карабахской проблемы.

"Но это не значит, что Армения или Карабах готовы к решению вопроса в ущерб своих национальных интересов и безопасности, - отметил Пашинян.