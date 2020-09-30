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Карабахский конфликт 30.09.2020 16:16

Азербайджан готов остановить боевые действия, если ВС Армении немедленно покинут оккупированные территории - Алиев

Азербайджан должен восстановить территориальную целостность, боевые действия на линии соприкосновения направлены на восстановление исторической справедливости, заявил президент Ильхам Алиев.

"Армения должна отказаться от оккупационной политики. Взамен этого премьер-министр Армении ставит перед нами условия, он поставил перед нами семь условий. Я не так давно заявил, что мы отвергаем эти условия. У нас только одно условие - ВС Армении безусловно, в полном составе и немедленно должны покинуть наши земли. Это условие в силе и если правительство Армении его выполнит, бои прекратятся, кровь перестанет проливаться и установится мир в регионе. Мы хотим мира и хотим решения конфликта", - сказал Алиев в среду на встрече с ранеными в боевых действиях на линии соприкосновения.

Он отметил, что единственной причиной, по которой Азербайджан был верен переговорам - это надежда.

"Нас обнадеживали и нам давали определенные сигналы: потерпите и вопрос решится. Однако, я предупреждал, что если переговоры не дадут результата, Азербайджан решит вопрос военным путем. Наше дело правое, мы хотим восстановить нашу территориальную целостность и мы это сделаем. Азербайджан должен восстановить территориальную целостность. Боевые действия, продолжающиеся четвертый день, направлены на восстановление исторической справедливости. Нагорный Карабах - историческая территория Азербайджана", - отметил Алиев.

В настоящее время ведутся интенсивные бои в различных направлениях линия фронта.

"Наша битва справедливая. Я надеюсь, что мы достигнем желаемого, а именно восстановим справедливость и территориальную целостность. Азербайджанский солдат -это воин-спаситель, армянский - воин-оккупант", - отметил он.

Алиев добавил, что в ходе четырехдневных боев Азербайджану удалось занять стратегические высоты, освободили ряд территорий, которые долгое время находились под оккупацией.

Н.Аббасова

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Тэги: АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, УСЛОВИЕ


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