Использование БПЛА производства Турции дало большое преимущество Азербайджану в боях в Карабахе - Алиев

Наличие в арсенале ВС Азербайджана беспилотников турецкого производства создало азербайджанской армии большое преимущество в боях в Карабахе, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Беспилотники турецкого производства очень современные, основанные на ведущих технологиях. В мире есть несколько стран, которые обладают такими возможностями. Это показатель технологического, экономического, интеллектуального потенциала Турции", - сказал Алиев в интервью телеканалу CNN-Turk.
По его словам, наличие у Азербайджана таких беспилотников значительно упрощает наше дело, спасает жизни солдат. "Без этих беспилотников пришлось бы сбивать армянские танки и вооружение с земли, а это могло привести к большим нашим потерям. Эти БПЛА создали для нас большое преимущество", - добавил Алиев.
Н.Аббасова
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