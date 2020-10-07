Использование БПЛА производства Турции дало большое преимущество Азербайджану в боях в Карабахе - Алиев

Наличие в арсенале ВС Азербайджана беспилотников турецкого производства создало азербайджанской армии большое преимущество в боях в Карабахе, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Беспилотники турецкого производства очень современные, основанные на ведущих технологиях. В мире есть несколько стран, которые обладают такими возможностями. Это показатель технологического, экономического, интеллектуального потенциала Турции", - сказал Алиев в интервью телеканалу CNN-Turk.

По его словам, наличие у Азербайджана таких беспилотников значительно упрощает наше дело, спасает жизни солдат. "Без этих беспилотников пришлось бы сбивать армянские танки и вооружение с земли, а это могло привести к большим нашим потерям. Эти БПЛА создали для нас большое преимущество", - добавил Алиев.

Н.Аббасова