Москва готова содействовать урегулированию в Карабахе в рамках Минской группы ОБСЕ - Мишустин

Россия готова содействовать мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Важно обеспечить немедленное прекращение всех боевых действий, приступить к дипломатическому урегулированию конфликта. Россия готова этому содействовать совместно с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ", - сказал Мишустин, выступая на межправсовета ЕАЭС в пятницу.