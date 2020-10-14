ВС Азербайджана уничтожили свыше 13 единиц боевой техники армянских ВС

В ночь с 13 на 14 октября обстановка на линии фронта в направлении Агдере-Агдам и Физули-Гадрут-Джабраил оставалась напряженной, сообщает Минобороны.
"Ночью 14 октября вооруженные силы Армении атаковали позиции азербайджанской армии на некоторых направлениях фронта и в результате принятых мер были отбиты с потерями. В результате проведенных адекватных ответных мер азербайджанской армией по разным направлениям фронта было уничтожено 5 танков Т-72, 3 БМ-21 "Град" ЯРС, 1 ЗРК "Оса-АКМ", 1 ПДМ-2, 1 зенитное орудие КС-19, 2 гаубицы Д-30 и несколько единиц автомобильной техники", - отмечается в сообщении.
Как сообщает оборонное ведомство, территория Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов с утра 14 октября подвергается артиллерийскому обстрелу. Азербайджанская армия принимает адекватные меры.
"Наши войска, соблюдая гуманитарное прекращение огня, сохраняют оперативное преимущество на всем фронте", - подчеркивает Минобороны.
Н.Аббасова
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