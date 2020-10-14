Армения пытается вовлечь Россию и ОДКБ в конфликте в Карабахе – украинский депутат

Армения пытается вовлечь в армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт Россию и ОДКБ, считает депутат Верховной Рады (ВР) Украины из фракции «Слуга народа» Людмила Марченко.

«И тут мы вспоминаем об июльской провокации с армянской стороны в Товузском направлении. Удары с армянской стороны тогда были нанесены уже не в карабахском направлении. Это была попытка втянуть в конфликт третью страну и даже ОДКБ, членом которой Армения и является. С учетом этих факторов возникал всего один вопрос: когда начнется новая стадия военного противостояния между Азербайджаном и Арменией? Ответ на него уже получен», - отметила Марченко в интервью журналу «Region +».

При этом она подчеркнула, что Азербайджан выполняет контрнаступательную операцию в рамках восстановления своей территориальной целостности.

«Азербайджан успешно проводит контрнаступление на своей суверенной территории, осуществляя предусмотренное ст. 51 Устава ООН право на индивидуальную самооборону и защиту своей территории от незаконного иностранного военного присутствия», - отметила Марченко.

Х.Насирзаде