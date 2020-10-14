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Карабахский конфликт 14.10.2020 16:22

Армения пытается вовлечь Россию и ОДКБ в конфликте в Карабахе – украинский депутат

Армения пытается вовлечь в армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт Россию и ОДКБ, считает депутат Верховной Рады (ВР) Украины из фракции «Слуга народа» Людмила Марченко.

«И тут мы вспоминаем об июльской провокации с армянской стороны в Товузском направлении. Удары с армянской стороны тогда были нанесены уже не в карабахском направлении. Это была попытка втянуть в конфликт третью страну и даже ОДКБ, членом которой Армения и является. С учетом этих факторов возникал всего один вопрос: когда начнется новая стадия военного противостояния между Азербайджаном и Арменией? Ответ на него уже получен», - отметила Марченко в интервью журналу «Region +».

При этом она подчеркнула, что Азербайджан выполняет контрнаступательную операцию в рамках восстановления своей территориальной целостности.

«Азербайджан успешно проводит контрнаступление на своей суверенной территории, осуществляя предусмотренное ст. 51 Устава ООН право на индивидуальную самооборону и защиту своей территории от незаконного иностранного военного присутствия», - отметила Марченко.

Х.Насирзаде

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Тэги: АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, ЦЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]