Азербайджан готов продолжить мирные переговоры с Арменией по Карабаху – Гаджиев

Азербайджан придерживается режимa прекращения огня, достигнутого по итогам переговоров в Москве, и благодарен России за предоставление площадки для ее проведения, заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
«Азербайджан придерживается режима прекращения огня, достигнутого по итогам переговоров в Москве. Мы также высоко оцениваем роль России в переговорах и благодарны за площадку. Но, к сожалению, Армения не придерживается этого режима. Почти сразу после вступления в силу режима прекращения огня, они нарушили его, а затем был обстрел Гянджи, в котором не было абсолютно никакого военного значения», - сказал Гаджиев в среду на брифинге.
По его словам, Азербайджан готов продолжать переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.
«Иногда бывает так, что сложно достичь полного прекращения огня, но переговоры идут. Азербайджан демонстрирует готовность продолжать переговоры. Мы держим связь с сопредседателями ОБСЕ и нашими коллегами из России, Турции и других стран региона», - добавил Гаджиев.
А. Мамедов
Население Азербайджана в январе-сентябре сократило расходы на покупку потребительских товаров на 1,6%
ОАО «Озеленение и ландшафтный дизайн» завершила 2019г с прибылью в размере свыше 2 млн манатов
Обсуждение мировых рынков нефти остается в повестке контактов между Путиным и саудовским руководством - Песков
В мире число заболевших коронавирусом к зиме будет нарастать - глава Института Роберта Коха
В Азербайджане за сутки выявлено 369 новых случаев COVID-19
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет $417,8
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Пентагон проведет в 2021 году два новых испытания гиперзвукового оружия
Президент Киргизии ведет переговоры о своей отставке
В Белоруссии за сутки выявлено 597 новых случаев заражения коронавирусом, 5 пациентов скончались
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
AccessBank дал старт проекту по повышению грамотности гражданской обороны в прифронтовых филиалах
Полковник Вагиф Даргяхлы: «Сбитый» Арменией азербайджанский БПЛА оказался «кукурузником»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по обновлению корпоративного сайта банка
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение
Двойной стандарт или ложный гуманизм в международной политике