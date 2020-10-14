Азербайджан готов продолжить мирные переговоры с Арменией по Карабаху – Гаджиев

Азербайджан придерживается режимa прекращения огня, достигнутого по итогам переговоров в Москве, и благодарен России за предоставление площадки для ее проведения, заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Азербайджан придерживается режима прекращения огня, достигнутого по итогам переговоров в Москве. Мы также высоко оцениваем роль России в переговорах и благодарны за площадку. Но, к сожалению, Армения не придерживается этого режима. Почти сразу после вступления в силу режима прекращения огня, они нарушили его, а затем был обстрел Гянджи, в котором не было абсолютно никакого военного значения», - сказал Гаджиев в среду на брифинге.

По его словам, Азербайджан готов продолжать переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

«Иногда бывает так, что сложно достичь полного прекращения огня, но переговоры идут. Азербайджан демонстрирует готовность продолжать переговоры. Мы держим связь с сопредседателями ОБСЕ и нашими коллегами из России, Турции и других стран региона», - добавил Гаджиев.

А. Мамедов