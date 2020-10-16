США предупредили Турцию о последствиях в случае подтверждения информации об испытаниях Анкарой С-400

В Вашингтоне полагают, что если сведения об испытании Турцией закупленных у РФ зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 подтвердятся, то это повлечет "потенциальные серьезные последствия" для сотрудничества США и Турции в сфере безопасности, говорится в заявлении госдепа.

"Если это подтвердится, то мы самым решительным образом осудим ракетные испытания С-400 как несоответствующие обязательствам Турции как члена НАТО и стратегического партнера США ", - цитируют выдержки из заявления западные СМИ.

При этом США довели до сведения властей Турции, что приобретение у России вооружений, подобных ЗРС С-400, является неприемлемым.

Ранее в пятницу в Youtube была опубликована любительская съемка возможного полета противоракеты комплекса С-400 над турецким городом Синопом.

В тексте турецкого автора к видео написано, что "противоракета С-400 запущена в Синопе". Однако официальные турецкие власти пока не сообщают о проведении испытания.

Как следует из международных извещений для мореплавателей NAVTEX и пилотов NOTAM, турецкие власти планируют испытать приобретенные у России противоракетные комплексы С-400 на ракетном полигоне вблизи черноморского города Синоп 16-17 октября.

С-400 - зенитная ракетная система дальнего действия производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Турция купила у России четыре дивизиона С-400. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.

В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией С-400, поскольку считали, что Россия может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Кроме этого, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть ЗРС С-400 России, если Анкара хочет получить от США ракетные комплексы Patriot.

В результате Вашингтон исключил Анкару из программы производства F-35A в июле прошлого года сразу после того, как Турция приобрела С-400.