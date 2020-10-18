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Карабахский конфликт 18.10.2020 01:31

Информация об осаде армянскими ВС азербайджанских военнослужащих является очередным фейком - Минобороны

Новость о якобы взятии азербайджанских военнослужащих в осаду является очередной дезинформацией, распространенной со стороны Армении, заявляет Минобороны Азербайджана.

“Распространяемая армянской стороной информация о якобы осаде азербайджанских военных является ложной и дезинформационной. На самом деле реальная ситуация совершенно иная”, - отмечается в сообщении.

Оборонное ведомство подчеркивает, что азербайджанская армия сохраняет оперативное преимущество по всей линии фронта.

Х.Насирзаде


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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ, ДЕЗИНФОРМАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]