Информация об осаде армянскими ВС азербайджанских военнослужащих является очередным фейком - Минобороны

Новость о якобы взятии азербайджанских военнослужащих в осаду является очередной дезинформацией, распространенной со стороны Армении, заявляет Минобороны Азербайджана.

“Распространяемая армянской стороной информация о якобы осаде азербайджанских военных является ложной и дезинформационной. На самом деле реальная ситуация совершенно иная”, - отмечается в сообщении.

Оборонное ведомство подчеркивает, что азербайджанская армия сохраняет оперативное преимущество по всей линии фронта.

Х.Насирзаде