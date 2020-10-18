ВС Армении пытались атаковать в направлениях Агдере, Физули, Гадрут и Джебраил, все попытки пресекаются - Минобороны Азербайджана

Вооруженные силы Армении, несмотря на объявление о новом режиме гуманитарного прекращения огня, обостряют ситуацию на фронте, сообщает Минобороны Азербайджана.
"Несмотря на объявление нового режима гуманитарного прекращения огня с 00:00 18 октября, ВС Армении , используя в течение ночи минометные и артиллерийские установки в разных направлениях, сохраняли напряженность по всему фронту", -отмечает оборонное ведомство.
По данным Минобороны, в воскресенье, начиная с 07.00, противник предпринял попытку атаковать на Агдеринском, Физулинском, Гадрутском и Джебраильском направлениях.
"Подразделения Азербайджанской Армии пресекают попытки атак противника", - сообщает ведомство.
Н.Аббасова
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