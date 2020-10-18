Армянские части отказываются вступать в бой – Минобороны Азербайджана

Личный состав стрелкового батальона 527-го мотострелкового полка Армении отказался от участия в боевых действиях, сообщает Минобороны Азербайджана.

"Стрелковый батальон 527-го мотострелкового полка ВС Армении, потерявший в тяжелых боях много живой силы и военной техники, практически парализован. Среди убитых и раненых военнослужащих батальона, направленного для подкрепления 1-го корпуса ВС Армении, в основном офицерский состав и прапорщики", - говорится в сообщении.

Минобороны Азербайджана отмечает, что воинской части, разгромленной в ходе боевых действий, не предоставляется никаких дополнительных сил и военной техники.

"Батальон, не укомплектованный личным составом и испытывающий трудности с боеприпасами, не может полностью прикрывать линию обороны. По этой причине личный состав батальона отказался от участия в боевых действиях", - отмечается в сообщении.

А. Мамедов