Рынки акций Европы преимущественно снизились на фоне опасений по поводу коронавируса

Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно завершили торги в понедельник снижением на фоне сохраняющихся опасений, связанных с распространением коронавируса, которые отодвинули на второй план надежду на принятие властями США новых мер стимулирования в ближайшие недели.
При этом торги на ряде крупных европейских бирж были приостановлены более чем на два часа в связи с техническим сбоем. Биржевой оператор Euronext в 12:22 опубликовал в Twitter сообщение о том, что из-за технических проблем торговля всеми продуктами была приостановлена. В 14:30 оператор сообщил, что проблема по большей части решена.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 0,29% и составил 366,42 пункта.
Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,59%, германский DAX - на 0,42%, французский CAC 40 - на 0,13%. Итальянский FTSE MIB опустился на 0,08%, в то время как испанский IBEX 35 прибавил 0,15%.
Поддержку рынкам в начале торгов способствовали слова спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси о том, что, несмотря на сохраняющиеся разногласия между демократами в Конгрессе и представителями Белого дома, она оптимистично оценивает перспективы принятия новых экономических стимулов до президентских выборов, которые пройдут в стране 3 ноября.
В субботу вечером Пелоси призвала Белый дом за 48 часов прийти к договоренности по оставшимся неурегулированным вопросам, сообщает The Wall Street Journal. Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин планируют в понедельник провести очередные обсуждения.
Между тем на передний план вышли опасения по поводу второй волны коронавируса в Европе, а также отсутствия прогресса на переговорах Лондона и Брюсселя о торговых отношениях после Brexit.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал в пятницу, что торговые переговоры Великобритании и ЕС об их будущих отношениях после Brexit фактически окончены, ситуацию может изменить лишь иная позиция властей Евросоюза. Ранее он говорил, что его стране пора готовиться к жесткому варианту завершения процесса выхода из ЕС, так как переговорный процесс с Брюсселем не приносит результатов.
Власти Италии в воскресенье объявили о новых мерах, направленных на борьбу с распространением COVID-19. В частности, введены ограничения на часы работы баров и ресторанов.
Акции британской IWG Plc, предоставляющей услуги по аренде офисных помещений и временных рабочих мест, выросли на 4,97% после того, как аналитики Berenberg повысили их рейтинг и целевую стоимость.
Цена бумаг швейцарской банковской группы Julius Baer увеличилась на 6,2% благодаря воодушевляющей отчетности за третий квартал.
Бумаги Royal Philips NV подешевели на 3,9%, хотя нидерландская компания, выпускающая потребительские товары и медицинское оборудование, значительно увеличила чистую прибыль в третьем квартале, при этом показатель оказался выше ожиданий аналитиков.
Лидерами падения стали акции Saab AB, которые подешевели на 14,3%, так как шведский автопроизводитель опубликовал разочаровывающие результаты за третий квартал.
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