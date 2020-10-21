Главы МИД Азербайджана и Турции обменялись мнениями о ситуации в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в среду провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
"Министры обменялись мнениями о последней ситуации в регионе. Байрамов и Чавушоглу подчеркнули необходимость прекращения оккупации азербайджанских территорий для обеспечения прочного мира в регионе", - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Н.Аббасова
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