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Карабахский конфликт 21.10.2020 21:19

Главы МИД Азербайджана и Турции обменялись мнениями о ситуации в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в среду провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

"Министры обменялись мнениями о последней ситуации в регионе. Байрамов и Чавушоглу подчеркнули необходимость прекращения оккупации азербайджанских территорий для обеспечения прочного мира в регионе", - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, МИД, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]