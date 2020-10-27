Минобороны Азербайджана: Заявление об обстреле азербайджанскими военными погранзаставы Армении - очередной вымысел

Новое заявление армянской стороны о якобы обстреле ВС Азербайджана погранзаставы Армении является очередной дезинформацией, заявили в Минобороны Азербайджана.

"Распространенная сегодня армянской стороной информация о якобы обстреле азербайджанскими военными территории Армении, в частности погранзаставы на границе с Азербайджаном, с использованием беспилотников и ракетной артиллерии, является очередной ложью и провокацией. Азербайджан полностью соблюдает новый гуманитарный режим прекращения огня", - отметили в сообщении.

При этом оборонное ведомство сообщает, что начиная с 09:30 27 октября армянская сторона ведет интенсивный минометный обстрел территории в направлении села Агбанд Зангиланского района Азербайджана.

Х.Насирзаде