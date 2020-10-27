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Карабахский конфликт 27.10.2020 12:12

Минобороны Азербайджана: Заявление об обстреле азербайджанскими военными погранзаставы Армении - очередной вымысел

Новое заявление армянской стороны о якобы обстреле ВС Азербайджана погранзаставы Армении является очередной дезинформацией, заявили в Минобороны Азербайджана.

"Распространенная сегодня армянской стороной информация о якобы обстреле азербайджанскими военными территории Армении, в частности погранзаставы на границе с Азербайджаном, с использованием беспилотников и ракетной артиллерии, является очередной ложью и провокацией. Азербайджан полностью соблюдает новый гуманитарный режим прекращения огня", - отметили в сообщении.

При этом оборонное ведомство сообщает, что начиная с 09:30 27 октября армянская сторона ведет интенсивный минометный обстрел территории в направлении села Агбанд Зангиланского района Азербайджана.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]