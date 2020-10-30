Армянские военные обстреливают Губадлинский район с территории Армении – Минобороны Азербайджана

ВС Армении обстреливают Губадлинский район из артиллерийских орудий, сообщает Минобороны Азербайджана.

«В настоящее время армянские ВС осуществляют артиллерийский обстрел Губадлинского района с территории Горисского района Армении», - отмечается в сообщении.

Минобороны подчеркивает, что подразделениями Азербайджанской Армии будут приняты адекватные ответные меры.

Х.Насирзаде