ВС Армении вновь обстреливают населенные пункты Тертерского и Агджабединского районов - Минобороны Азербайджана

ВС Армении вновь открыли огонь по населенным пунктам Тертерского и Агджабединского районов, сообщает Минобороны Азербайджана.

"Армянские ВС подвергают артобстрелу город Тертер, поселок Шихарх и село Эскипара Тертерского района, а также село Гиямеддинли Агджабединского района", - отмечается в сообщении.

Х.Насирзаде